Замминистра МВД ответил на вопрос о пытках в узбекских тюрьмах

Заместитель главы МВД республики Бахромбек Адылов на брифинге в Ташкенте объяснил, какие категории заключенных содержались в ликвидированной колонии Жаслык, а также прокомментировал информацию о том, что в тюрьмах применялись пытки к арестантам.

Заместитель министра заметил, что в настоящее время в каракалпакской колонии содержатся 395 заключенных, осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления. При этом отбывающих наказание за религиозный экстремизм только 10% от этого количества.

"Что касается вашего вопроса о том, применяются ли к осужденным пытки, то я могу совершенно авторитетно вам заявить: в настоящее время никаких пыток по отношению к лицам, находящимся в местах лишения свободы, не применяются и не применялись", — констатировал Адылов.

При этом представители Министерства внутренних дел отказались озвучить информацию об общем количестве учреждений исполнения и наказания, а также назвать общее число заключенных в республике, сославшись на закрытость этой информации в интересах государственной безопасности.

Указ о ликвидации колонии Жаслык, расположенной в Республике Каракалпакстан, было принято президентом страны. Содержащихся там заключенных переведут в другие колонии, расположенные ближе к местам их проживания. Судьбу самой тюрьмы, открытой в 1999 году, решит специально созданная комиссия.

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