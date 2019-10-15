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Студенты педагогического института в Чирчике

Узбекский вуз впервые вошел в топ сильнейших учебных заведений мира

© Foto : Фозил Фарход
Общество
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В настоящее время министерство работает с международными экспертами над подготовкой ведущих вузов страны к постепенному включению в международные рейтинги.

ТАШКЕНТ, 15 окт - Sputnik. Ташкентский институт ирригации впервые в истории независимого Узбекистана включен в рейтинг университетов Восточной Европы и Центральной Азии на 2020 год, сообщает Телеграм-канал Минвуза.

Это является результатом сотрудничества Минвуза с такими международными организациями, как Times Higher Education и QS.

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Студенты во время вступительных экзаменов в Узэкспоцентре
© Х. Пайдоев / Народное слово
Вузы Узбекистана не вошли в число лучших в Евразии

Ташкентский институт ирригации вошел в число университетов Восточной Европы и Центральной Азии в рейтинге QC 301-350, включая академические рейтинги, оценки работодателей и академический потенциал.
МГУ им. Ломоносова и СПбГУ заняли 1-е место. В рейтинге находятся ведущие университеты России, Чехии, Турции, Венгрии, Польши, Румынии, Словении, Хорватии, Беларуси и Болгарии.

В настоящее время министерство работает с международными экспертами над подготовкой ведущих вузов страны к постепенному включению в международные рейтинги.

Теги:
Образование, Узбекистан, Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства, рейтинг, ВУЗ



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