Более 600 узбекистанцев старше 50 лет решили поступить в вузы в этом году

ТАШКЕНТ, 14 авг — Sputnik. В этом году вступительные экзамены в вузы Узбекистана сдали 672 абитуриента старше 50 лет, сообщили в пресс-службе Агентства информации и массовых коммуникаций.

По данным Государственного центра тестирования, более 800 тысяч абитуриентов — в возрасте до 25 лет, свыше 100 тысяч — от 25 до 30 лет, более 14 тысяч — в возрасте от 40-50 лет.

Вступительные тестовые испытания по приему в вузы стартовали в республике 29 июля. Закончиться они должны были 14 августа, однако в нескольких областях испытание перенесли на другие дни в связи с празднованием Курбан-хайита. Последними сдадут экзамен жители Бухарской области — 15 августа.

Ответы на задания появятся в течение следующей недели — до 22 августа.