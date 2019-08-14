Более 600 узбекистанцев старше 50 лет решили поступить в вузы в этом году

ТАШКЕНТ, 14 авг — Sputnik. В этом году вступительные экзамены в вузы Узбекистана сдали 672 абитуриента старше 50 лет, сообщили в пресс-службе Агентства информации и массовых коммуникаций.
Вступительные тестовые испытания по приему в вузы стартовали в республике 29 июля. Закончиться они должны были 14 августа, однако в нескольких областях испытание перенесли на другие дни в связи с празднованием Курбан-хайита. Последними сдадут экзамен жители Бухарской области — 15 августа.
Ответы на задания появятся в течение следующей недели — до 22 августа.