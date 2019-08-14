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Более 600 узбекистанцев старше 50 лет решили поступить в вузы в этом году

© Pixabay
Общество
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Последние вступительные экзамены пройдут в четверг в Бухарской области.

ТАШКЕНТ, 14 авг — Sputnik. В этом году вступительные экзамены в вузы Узбекистана сдали 672 абитуриента старше 50 лет, сообщили в пресс-службе Агентства информации и массовых коммуникаций.

В Андижане абитуриентка сдавала экзамен прямо на больничной койке
© Facebook
В Андижане абитуриентка сдавала экзамен прямо на больничной койке
По данным Государственного центра тестирования, более 800 тысяч абитуриентов — в возрасте до 25 лет, свыше 100 тысяч — от 25 до 30 лет, более 14 тысяч — в возрасте от 40-50 лет.

Вступительные тестовые испытания по приему в вузы стартовали в республике 29 июля. Закончиться они должны были 14 августа, однако в нескольких областях испытание перенесли на другие дни в связи с празднованием Курбан-хайита. Последними сдадут экзамен жители Бухарской области — 15 августа.

Ответы на задания появятся в течение следующей недели — до 22 августа.

Теги:
абитуриенты, Узбекистан, вступительные экзамены



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