Очередной самосуд: в Навои избили парней, угрожавших девушке

Несколько мужчин устроили самосуд над парнями, которые угрожали девушке ножом.

ТАШКЕНТ, 15 авг - Sputnik. В Узбекистане - очередной самосуд. На этот раз в Facebook распространилось видео инцидента в Навоийской области, сообщает UPL.uz.

На кадрах видно, как несколько мужчин устроили самосуд над парнями, которые угрожали девушке ножом.

Судя по видео, ребята были избиты.

ГУВД назвало причину самосуда над мужчинами на рынке "Куйлюк" >>

Напомним, что это уже не первый случай самосуда в Узбекистане. Так, в начале июля несколько человек избили двоих мужчин, которые пытались вскрыть чужой автомобиль на рынке "Куйлюк" в Ташкенте.

А в феврале в Ташкенте преподаватели школы №254 устроили "самосуд" над пьяным хулиганом, который бегал по двору образовательного учреждения и бросался снежками в учащихся.

Ташкентские учителя жестоко наказали пьяного хулигана: идет проверка >>

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов увидели, как несколько мужчин "скрутили руки пьяному человеку и били его".

Сотрудники ГУВД попытались "пресечь самосуд", но им стали препятствовать как те, кто избивал хулигана, так и несколько других учителей.