Жители Узбекистана ждут повышения цен - прогноз Центробанка

Большинство опрошенных готовится к повышению стоимости товаров и услуг. Основными факторами при этом опрошенные назвали ослабление национальной валюты и очередную индексацию заработных плат бюджетного сектора.

ТАШКЕНТ, 17 окт - Sputnik. По результатам опроса, который провел Центробанк среди населения и предприятий республики в III квартале 2019 года, стало известно, каких изменений в ценах ожидают жители Узбекистана.

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Оказалось, что большинство готовится к повышению стоимости товаров и услуг. Основными факторами при этом опрошенные назвали ослабление национальной валюты и очередную индексацию заработных плат бюджетного сектора.

© Центробанк Узбекистана Согласно Вашим ожиданиям, каким будет курс доллара США к суму к концу 2019 года? В сумах, средневзвешенная отмеченных ответов

Вера в национальную валюту укреплялась до июля, в августе обвалился сум, после этого ожидаемый курс подскочил на несколько тысяч сумов. На конец года ожидания населения по курсу повысились до 9 837 сумов за доллар, а предпринимателей — 9 895 сумов.

Участие в опросе приняли 900 физических лиц и 375 юридических лиц во всех регионах Узбекистана и в Республике Каракалпакстан. Респонденты ежемесячно в течение III квартала 2019 года отвечали на вопросы, предложенные Центробанком.