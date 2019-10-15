Цены на хлеб резко выросли на 40 %

Накануне было принято постановление правительства, согласно которому муку, полученную от переработки пшеницы, приобретенной в рамках государственных закупок, начали продавать всем потребителям на открытых биржевых торгах с предоплатой 100 процентов.

ТАШКЕНТ, 15 окт - Sputnik. Стоимость хлеба в Узбекистане поднялась до 1400-1500 сумов. Об этом стало известно сегодня - на прилавках магазинов у этого товара значится новая цена.

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Как мы сообщали, накануне было принято постановление правительства, согласно которому муку, полученную от переработки пшеницы, приобретенной в рамках государственных закупок, начали продавать всем потребителям исключительно на открытых биржевых торгах с предоплатой 100 процентов.

Кроме того, 1 тонна пшеницы на производство муки урожая 2019 года теперь продается по оптовой цене от 1,3 млн сумов.

Вместе с тем две недели назад Совет фермеров Узбекистана обратился к правительству страны с просьбой отказаться от установления закупочных цен на зерно, поскольку это снижает заинтересованность производителей в выращивании зерна.