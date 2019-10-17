Эксперты назвали самые полезные орехи

В орехах много калия, магния, кальция, фосфора, железа и других полезных элементов. Но стоит помнить, что они являются высококалорийным продуктом.

ТАШКЕНТ, 17 окт — Sputnik. Самыми полезными орехами являются лесные, грецкие, кедровые, а также арахис и миндаль, заявили специалисты Роспотребнадзора.

На сайте ведомства отмечается, что орехи следует есть небольшими порциями (около 35 граммов) один-два раза в неделю.

"Совместное употребление орехов и зерновых (например, выпечка с ореховой начинкой, мюсли или другие комбинированные завтраки) усугубляют аминокислотный дисбаланс в организме, поэтому целесообразно употреблять орехи совместно с молочными или кисломолочными продуктами, мясными блюдами молочными кашами или десертами", — отметили эксперты.

В орехах содержится большое количество калия, магния, кальция, фосфора, железа, селена, марганца, молибдена, никеля, кобальта, витаминов В1, В2, РР, Е, жирных кислот, в том числе Омега-3. Однако стоит помнить: несмотря на дефицит аминокислот в белке орехов, они являются высококалорийным продуктом.

У людей, которые регулярно едят орехи, уменьшается концентрация холестерина в крови, а также снижается риск заболеть коронарной недостаточностью. Кроме того, этот продукт советуют включать в диету людям с сахарным диабетом.

В частности, кешью активизирует обмен белка и жировых кислот, понижает холестерин и укрепляет иммунитет, а лесной орех предотвращает онкологические заболевания и полезен после физических нагрузок. Грецкие орехи снижают уровень холестерина в крови и помогают в укреплении кровеносных сосудов, а аминокислоты арахиса помогают в борьбе со старением организма.

Кедровые же орешки хорошо влияют на женский организм, существенно увеличивают объем молока в организме матери и помогают избавиться от дерматологических проблем, а миндаль является отличным антидепрессантом. Он приводит в порядок углеводный обмен, способствует похудению и улучшает работу кишечника.