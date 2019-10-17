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Снос дома

Прокуратура отменила решение хокима о стройке на месте детской площадки

© Sputnik / Евгений Биятов
Общество
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Решение хокима противоречило требованиям законодательства о градостроительстве, говорится в сообщении Генпрокуратуры, поэтому оно было отменено на основании протеста.

ТАШКЕНТ, 17 окт - Sputnik. Генеральная прокуратура отреагировала на материал, опубликованный две недели назад в местных СМИ. В материале рассказывалось о том, что застройщик начал строительство на месте детской площадки.

© Sputnik / Алексей Филиппов
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Жители близлежащих домов написали жалобу в прокуратуру и в Министерство строительства с просьбой прекратить процесс и восстановить детскую площадку. В итоге стройка была остановлена, однако игровая зона до сих пор не приведена в должное состояние.

Сотрудники генпрокуратуры, изучив данные, описанные в материале, заявили, что действительно частному предпринимателю было разрешено проведение ремонта зданий, расположенных по указанному адресу, а также дополнительное строительство комплекса административного и бытового назначения.

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Однако данное решение противоречило требованиям законодательства о градостроительстве, говорится в сообщении, поэтому оно было отменено на основании протеста прокуратуры Ташкента.

В ташкентский межрайонный экономический суд внесено исковое заявление о возложении на частного предпринимателя обязанности по демонтажу сооружения и приведению территории в прежнее состояние.

Данный вопрос останется под контролем до вынесения решения суда и принятия законных мер.

Теги:
дети, жители, Строительство, Генеральная прокуратура Узбекистана



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