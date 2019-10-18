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В Ташкенте прошел женский благотворительный забег

В Ташкенте прошел женский благотворительный забег

Афиша.уз
Общество
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Участницы мини-забега пробежали три километра и внесли свой вклад в благотворительный фонд, деятельность которого направлена на помощь попавшим в беду людям.

ТАШКЕНТ, 18 окт - Sputnik. В Ташкенте 13 октября в рамках программы #FeelFree прошел женский забег в городском парке Ecopark, сообщает "Афиша.уз".

"Участницы внесли свой вклад в благотворительный фонд Ezgu Amal, деятельность которого направлена на помощь попавшим в беду людям", - говорится в сообщении.

В Ташкенте прошел женский благотворительный забег
Афиша.уз
В Ташкенте прошел женский благотворительный забег

Участницы мини-забега пробежали три километра. 

В Ташкенте прошел женский благотворительный забег
Афиша.уз
В Ташкенте прошел женский благотворительный забег

Также организаторы устроили девушкам сюрпризы в виде небольших мастер-классов от известных спортивных деятелей Узбекистана: разминка от тренера по йоге Натальи Стрижневой и мастер-класс по технике бега от чемпионки Узбекистана Марины Хмелевской.

В Ташкенте прошел женский благотворительный забег
Афиша.уз
В Ташкенте прошел женский благотворительный забег

Напомним, в Самарканде 1-3 ноября впервые пройдет международный благотворительный забег Samarkand Half Marathon.

В Узбекистане впервые проведут международный благотворительный забег >>

Запланированы образовательные мероприятия, посвященные теме инклюзивности, конференции, лекции и мастер-классы для взрослых и детей, показы документальных фильмов о спорте, концерты с участием артистов из Узбекистана, Финляндии, Германии, Турции и России.

Теги:
Благотворительный марафон, благотворительность, спорт, забег, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан



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