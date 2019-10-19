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Старые корабли на берегу Аральского моря

В ООН намерены предотвратить экологическую катастрофу Приаралья

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Sputnik Узбекистан

Будут выработаны меры по формированию условий для привлечения иностранных инвестиций в разработку и внедрение экологически чистых технологий.

ТАШКЕНТ, 19 окт – Sputnik. В Нукусе 25 октября 2019 года состоится международная конференция под эгидой ООН - "Приаралье - зона экологических инноваций и технологий".

В результате экологической катастрофы в Приаралье вода в колодцах стала непригодна для человека. Её пьют только животные. 1989 год.
© Sputnik / РИА Новости
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Участники встречи поговорят об усилении регионального сотрудничества в реализации новых технологичных решений, направленных на улучшение условий жизни населения региона, состояния окружающей среды зоны Приаралья.

Будут выработаны меры по формированию условий для привлечения иностранных инвестиций в разработку и внедрение экологически чистых технологий. Речь также пойдет о внедрении принципов "зеленой" экономики, экологически чистых, энерго- и водосберегающих технологий.

Специалисты обменяются мнениями по вопросу внедрения водосберегающих технологий и обеспечению продовольственной безопасности, предотвращению опустынивания и экологической миграции.

К сожалению, восстановить Аральское море в полной мере уже не представляется возможным, но связанные с ним негативные последствия могут быть смягчены.

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Фото из личного архива Никиты Кобелева
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Важнейшей задачей настоящего времени является сокращение губительного воздействия Аральского кризиса на окружающую среду и жизнедеятельность проживающих в регионе Приаралья людей.

Предстоящая конференция заложит основу начала практической реализации инициативы главы Узбекистана, нацеленной на превращение Приаралья в регион надежд и возможностей посредством привлечения передовых технологий в различные отрасли экономики и реализации крупных социальных инфраструктурных проектов.

Теги:
Узбекистан, Инвестиции, ООН, Нукус, Приаралье



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