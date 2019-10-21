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В центре Ташкента введут ограничение на проезд грузового транспорта

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Общество
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Sputnik Узбекистан

Ограничение действует на участке улицы Ислома Каримова от ул. Олмазор до улицы Бунёдкор в течение 6 месяцев.

ТАШКЕНТ, 21 окт - Sputnik. В центре Ташкента на полгода введут ограничение на проезд транспорта грузоподъемностью свыше 5 тонн, сообщает хокимият столицы.

"В целях обеспечения безопасности дорожного движения вблизи интенсивно проводимых строительных работ на территории комплекса Tashkent City с 21 октября вводится ограничение на проезд грузового транспорта грузоподъемностью свыше 5 тонн", - говорится в сообщении.

Ограничение действует на участке улицы Ислома Каримова от ул. Олмазор до улицы Бунёдкор в течение 6 месяцев.

В центре Ташкента введут ограничение на проезд грузового транспорта
Хокимият
В центре Ташкента введут ограничение на проезд грузового транспорта

Также 21 октября парк Tashkent City будет закрыт для проведения санитарно-профилактических работ.

В Ташкентской области закроется пункт пропуска на границе с Казахстаном >>

Напомним, в Ташкентской области до 2020-го закроется контрольно-пропускной пункт на границе с Казахстаном. С 1 ноября 2019 года движение пешеходов, легковых и грузовых автотранспортных средств грузоподъемностью до 3,5 тонны будет приостановлено до первого полугодия 2020-го.

Теги:
перекрытие движения, грузоперевозки, грузовик, груз, Tashkent City, дороги, дорога, Узбекистан, Узбекистан, Ташкент, Ташкент



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