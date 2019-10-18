В Ташкентской области закроется пункт пропуска на границе с Казахстаном

На данный момент возможно передвижение через другие альтернативные контрольно-пропускные пункты на узбекско-казахстанской границе с целью экономии времени и предотвращения затрат.

ТАШКЕНТ, 18 окт - Sputnik. В Ташкентской области до 2020 года закроется контрольно-пропускной пункт на границе с Казахстаном, сообщает Государственный таможенный комитет Республики Узбекистан.

"В связи с реконструкционными работами, проводимыми на контрольно-пропускном пункте "Б.Конисбаева", расположенном на границе Казахстана с Узбекистаном, с 1 ноября 2019 года движение пешеходов, легковых и грузовых автотранспортных средств грузоподъемностью до 3,5 тонны будет приостановлено до первого полугодия 2020-го", - говорится в сообщении.

В связи с этим Государственный таможенный комитет Республики Узбекистан сообщает участникам внешнеэкономической деятельности, перевозящим товары и транспортные средства через таможенную границу, перевозчикам, водителям легковых автотранспортных средств и пешеходам, что возможно передвижение через другие альтернативные контрольно-пропускные пункты на узбекско-казахстанской границе с целью экономии времени и предотвращения затрат.

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Напомним, пограничный контрольно-пропускной пункт "Б.Конисбаева" Республики Казахстан пересекается с пограничным контрольно-пропускным пунктом "Яллама", расположенном в Чиназском районе Ташкентской области.