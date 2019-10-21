Зима близко: Узбекистан ждут холодные ночи

Естественно, такая погода долго в республике Узбекистан не задержится: уже к воскресенью ожидается потепление.

ТАШКЕНТ 21 окт - Sputnik. На этой неделе в республике ожидается похолодание, сообщает Узгидромет.

Уже сегодня температура воздуха заметно понизилась.

"В последующие дни столбики термометров днем не поднимутся выше +18 - +23 градусов, а ночью опустятся до двух градусов тепла", - говорится в сообщении.

Однако, по прогнозам синоптиков, такая погода долго в республике не задержится: уже к воскресенью ожидается потепление.

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Напомним, в начале октября в Узбекистане установилась настоящая весенняя погода - днем температура поднималась до 25 градусов, а ночью не снижалась ниже 10.