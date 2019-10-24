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Таксисты против инспектора: замглавы УБДД Янгиабада уволен

Таксисты против инспектора: замглавы УБДД Янгиабада уволен

УБДД
Общество
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Sputnik Узбекистан

В Telegram-группе "Водители Янгиюля" выложили аудиозапись, на которой мужчина, представившийся замначальника УБДД Усмоном, плохо выражается в адрес районных таксистов.

ТАШКЕНТ, 24 окт - Sputnik. Заместитель начальника УБДД Янгиюльского района Ташкентской области старший инспектор Усмон Замонов был уволен из-за нецензурных высказываний в адрес таксистов, сообщает пресс-служба областного ГУВД.

"В связи с тем, что действия инспектора вызвали сильное недовольство общественности и способствовали формированию негативного отношения граждан к органам внутренних дел, по указанию руководства ГУВД области Усмон Замонов был отстранен от должности", - говорится в сообщении.

Несколько дней назад в Telegram-группе "Водители Янгиюля" выложили аудиозапись, на которой мужчина, представившийся замначальника УБДД Усмоном, плохо выражается в адрес районных таксистов.

Естественно, это вызвало недовольство среди других водителей и родственников самих таксистов, после чего они обратились в прокуратуру.

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По информации ГУВД, сначала Усмон Замонов утверждал, что запись в Telegram он не отправлял и что на ней не его голос. Однако после проверки выяснилось, что голос принадлежит именно ему. Позже инспектор уже признался, что записал и отправил аудио, но только потому, что увидел, как в Telegram таксисты оскорбляют сотрудников дорожно-патрульной службы.

Более того, недовольные заявлениями Замонова, собрались 23 октября возле здания УБДД Янгиюльского района с требованием принять меры в отношении инспектора. Однако после того, как к ним вышли руководители УБДД и все объяснили, они разошлись.

Доследственная проверка прокуратуры сейчас продолжается.

Теги:
УБДД, скандал, таксист, такси, Узбекистан, Узбекистан, Янгиабад



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