Таксисты против инспектора: замглавы УБДД Янгиабада уволен

В Telegram-группе "Водители Янгиюля" выложили аудиозапись, на которой мужчина, представившийся замначальника УБДД Усмоном, плохо выражается в адрес районных таксистов.

ТАШКЕНТ, 24 окт - Sputnik. Заместитель начальника УБДД Янгиюльского района Ташкентской области старший инспектор Усмон Замонов был уволен из-за нецензурных высказываний в адрес таксистов, сообщает пресс-служба областного ГУВД.

"В связи с тем, что действия инспектора вызвали сильное недовольство общественности и способствовали формированию негативного отношения граждан к органам внутренних дел, по указанию руководства ГУВД области Усмон Замонов был отстранен от должности", - говорится в сообщении.

Несколько дней назад в Telegram-группе "Водители Янгиюля" выложили аудиозапись, на которой мужчина, представившийся замначальника УБДД Усмоном, плохо выражается в адрес районных таксистов.

Естественно, это вызвало недовольство среди других водителей и родственников самих таксистов, после чего они обратились в прокуратуру.

Не поделили пассажиров: в Ташкенте таксисты устроили драку из-за клиентов >>

По информации ГУВД, сначала Усмон Замонов утверждал, что запись в Telegram он не отправлял и что на ней не его голос. Однако после проверки выяснилось, что голос принадлежит именно ему. Позже инспектор уже признался, что записал и отправил аудио, но только потому, что увидел, как в Telegram таксисты оскорбляют сотрудников дорожно-патрульной службы.

Более того, недовольные заявлениями Замонова, собрались 23 октября возле здания УБДД Янгиюльского района с требованием принять меры в отношении инспектора. Однако после того, как к ним вышли руководители УБДД и все объяснили, они разошлись.

Доследственная проверка прокуратуры сейчас продолжается.