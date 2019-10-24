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Кормление младенца

В Узбекистане запретили рекламу заменителя грудного молока

© Sputnik / Владимир Песня
Общество
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Sputnik Узбекистан

Производимые и ввозимые продукты питания для младенцев раннего возраста, предназначенные для реализации на территории Узбекистана, должны быть сертифицированы.

ТАШКЕНТ, 24 окт - Sputnik. В Узбекистане запретили рекламу продуктов-заменителей грудного молока, сообщает Минюст.

Согласно документу, запрещается реклама продуктов-заменителей грудного молока для младенцев и детей раннего возраста.

"Любая информация о продуктах-заменителях грудного молока должна содержать указание о пользе и превосходстве грудного молока", - говорится в сообщении.

Производимые и ввозимые продукты питания для младенцев и детей раннего возраста, предназначенные для реализации на территории Узбекистана, должны быть сертифицированы и соответствовать требованиям качества и безопасности.

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В соответствии с законом, пропаганда грудного вскармливания осуществляется путем систематического проведения органами здравоохранения и другими организациями информационно-разъяснительных мероприятий среди населения.

Так же в целях создания условий для грудного вскармливания детей в госучреждениях и организациях, автовокзалах, аэропортах и железнодорожных вокзалах, культурно-развлекательных учреждениях должны быть организованы специально отведенные места.

Теги:
младенец, дети, молоко, Узбекистан, Узбекистан



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