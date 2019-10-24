Фраза российского комментатора про Шомуродова взволновала Сеть

Геннадий Орлов неоднозначно высказался об узбекистанском футболисте Элдоре Шомуродове. Реакция не заставила себя долго ждать. Комментатора обвиняют в шовинизме и оскорблении целой нации.

ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Российский комментатор Геннадий Орлов в интервью "Спорт-Экспресс" оценил игру узбекского нападающего Элдора Шомуродова.

"Мне, кстати, Шомуродов очень нравится. Знаете, почему? Он узбек, но его футбольный интеллект выше, чем у российских форвардов", - цитирует Орлова издание.

Неоднозначная фраза повлекла за собой бурную реакцию общественности. Комментатора обвиняют в шовинизме и оскорблении целой нации.

"Он в курсе, что оскорбил целый народ?" - написал один из пользователей.

Напомним, что Элдор Шомуродов с 10 голами в турнире лидирует в гонке бомбардиров РПЛ. Однако нападающий "Крыльев Советов" Александр Соболев неустанно "дышит в спину" узбекскому форварду - у него на счету тоже 10 мячей.

Недавно Шомуродов рассказал, что мечтает заиграть в Европе, однако на данный момент у него еще 4 года контракта с "Ростовом", и об уходе он даже не думает.

Любимыми футболистами нападающего являются Фернандо Торрес, Дидье Дрогба и "зубастик" Роналдо. Больше всего в своей футбольной карьере Элдор Шомуродов хочет попасть на чемпионат мира со своей сборной.