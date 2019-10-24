Фраза российского комментатора про Шомуродова взволновала Сеть

ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Российский комментатор Геннадий Орлов в интервью "Спорт-Экспресс" оценил игру узбекского нападающего Элдора Шомуродова.
"Мне, кстати, Шомуродов очень нравится. Знаете, почему? Он узбек, но его футбольный интеллект выше, чем у российских форвардов", - цитирует Орлова издание.
Неоднозначная фраза повлекла за собой бурную реакцию общественности. Комментатора обвиняют в шовинизме и оскорблении целой нации.
"Он в курсе, что оскорбил целый народ?" - написал один из пользователей.
Недавно Шомуродов рассказал, что мечтает заиграть в Европе, однако на данный момент у него еще 4 года контракта с "Ростовом", и об уходе он даже не думает.
Любимыми футболистами нападающего являются Фернандо Торрес, Дидье Дрогба и "зубастик" Роналдо. Больше всего в своей футбольной карьере Элдор Шомуродов хочет попасть на чемпионат мира со своей сборной.