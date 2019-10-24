За пышные свадьбы начнут штрафовать - проект изменений в КОАП

Нарушение порядка должностными лицами свадебных залов, кафе и ресторанов станет основанием для наложения штрафа в размере 30 базовых расчетных величин, а за повторное нарушение в течение года после применения административного взыскания — 50 БРВ.

ТАШКЕНТ, 24 окт - Sputnik. Министерство юстиции Узбекистана вынесло на обсуждение проект поправок в Кодекс об административной ответственности, предусматривающих установление штрафов за нарушение порядка проведения свадеб, семейных торжеств, поминальных обрядов и других мероприятий.

Документ предлагается дополнить статьей 192−1 "Нарушение порядка проведения свадеб, семейных торжеств, поминальных обрядов и мероприятий", согласно которой несоблюдение установленных требований лицами, проводящими указанные мероприятия, влечет наложение штрафа в размере 10 базовых расчетных величин.

Нарушение порядка должностными лицами свадебных залов, кафе и ресторанов станет основанием для наложения штрафа в размере 30 БРВ, а за повторное нарушение в течение года после применения административного взыскания — 50 БРВ.

Сенат Олий Мажлиса предложил новый порядок проведения свадеб и похорон >>

Чуть более месяца назад Сенат Олий Мажлиса разработал специальный устав, в котором прописаны правила, которые предполагают ограничение средств, потраченных на проведение свадеб, похорон и других массовых семейных мероприятий.