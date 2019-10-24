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Гости на узбекской свадьбе

За пышные свадьбы начнут штрафовать - проект изменений в КОАП

© Sputnik / Дмитрий Матвеев
Общество
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Sputnik Узбекистан

Нарушение порядка должностными лицами свадебных залов, кафе и ресторанов станет основанием для наложения штрафа в размере 30 базовых расчетных величин, а за повторное нарушение в течение года после применения административного взыскания — 50 БРВ.

ТАШКЕНТ, 24 окт - Sputnik. Министерство юстиции Узбекистана вынесло на обсуждение проект поправок в Кодекс об административной ответственности, предусматривающих установление штрафов за нарушение порядка проведения свадеб, семейных торжеств, поминальных обрядов и других мероприятий.

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Документ предлагается дополнить статьей 192−1 "Нарушение порядка проведения свадеб, семейных торжеств, поминальных обрядов и мероприятий", согласно которой несоблюдение установленных требований лицами, проводящими указанные мероприятия, влечет наложение штрафа в размере 10 базовых расчетных величин.

Нарушение порядка должностными лицами свадебных залов, кафе и ресторанов станет основанием для наложения штрафа в размере 30 БРВ, а за повторное нарушение в течение года после применения административного взыскания — 50 БРВ.

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Чуть более месяца назад Сенат Олий Мажлиса разработал специальный устав, в котором прописаны правила, которые предполагают ограничение средств, потраченных на проведение свадеб, похорон и других массовых семейных мероприятий.

Теги:
Законопроект, Узбекистан, штраф, свадьба



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