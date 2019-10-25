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Батарея в подъезде жилого дома. Архивное фото

В Ташкенте начинается отопительный сезон

© Sputnik / Виталий Аньков
Общество
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Sputnik Узбекистан

На первом этапе будут подключены объекты социального назначения, на втором - многоэтажные жилые и административные здания.

ТАШКЕНТ, 25 окт - Sputnik. В Ташкенте с 25 октября начинается сезон отопления, сообщает хокимият столицы.

"Если в процессе подключения теплоснабжения у вас возникнут проблемы, просим обращаться в Центр управления коммунальными услугами при хокимияте города Ташкента по короткому номеру 1055 и/или номеру (71) 210-01-87", – говорится в сообщении.

Согласно решению, переход к отопительному сезону реализуется в два этапа: на первом этапе будут подключены объекты социального назначения (дошкольные учреждения, учреждения народного образования и здравоохранения). На втором этапе - многоэтажные жилые и административные здания.

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Решением также определены сроки окончания перехода к сезону отопления - до 30 октября 2019 года.

Напомним, отопительный сезон в Узбекистане начинается тогда, когда температура воздуха в течение пяти суток не поднимается выше восьми градусов (октябрь-ноябрь), а завершается — когда уличные термометры пять дней показывают более восьми градусов (как правило, это происходит в марте). 

Теги:
похолодания, холод, зима, отопление, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан



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