По ряду регионов отключат свет - предупреждение Минэнерго

Нарушение энергоснабжения объясняется ремонтными работами, которые проводятся в первом энергоблоке Талимаржанской тепло-электростанции (ТЭС) мощностью 800 МВт, предназначенной для выработки электроэнергии.

ТАШКЕНТ, 27 окт - Sputnik. Министерство энергетики Узбекистана в своем телеграмм-канале предупреждает жителей регионов об ожидающихся перебоях в поставке электроэнергии 26 и 27 октября.

Пресс-служба ведомства объясняет нарушение энергоснабжения ремонтными работами, которые проводятся в первом энергоблоке Талимаржанской тепло-электростанции (ТЭС) мощностью 800 МВт, предназначенной для выработки электроэнергии.

В этой связи в Минэнерго приносит извинения жителям за доставленные неудобства.

Напомним, на днях пользователи социальных сетей массово обсуждали тему "потери" 5 млрд кВт.ч электроэнергии, на что Министерство энергетики выступило с сообщением.

Стало известно, что Узбекистан не только экспортирует электроэнергию, а также импортирует ее. Например, за 9 месяцев текущего года (январь-сентябрь) объем импортируемой электроэнергии составил 2,6 миллиарда кВт.ч. При том что экспорт электроэнергии в Афганистан за этот период равен 1,2 миллиарда кВт.ч.