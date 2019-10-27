В МНО объяснили почему зарплаты повысят только столичным педагогам

По какой причине педагоги в регионах остались в стороне от повышение зарплат? Ответ дали в Министерстве, которое разработало соответствующий проект постановления Кабмина.

ТАШКЕНТ, 27 окт - Sputnik. После размещения на портале СОВАЗ проекта постановления Кабмина о повышении зарплат только столичным учителям, жители начали задавать вопросы - почему новшество распространяется только на тех, кто работает в сфере образования в Ташкенте?

В этой связи пресс-секретарь Министерства народного образования на своем Телеграмм-канале дал разъяснение.

"Во-первых, некорректно утверждать, что учителям только в Ташкенте поднимут зарплаты. На данный момент – это только предложение и туда могут быть внесены изменения и поправки. Во-вторых, предлагается повысить базовые тарифные ставки сотрудникам общеобразовательных школ в Ташкенте за счет местных бюджетных средств. Это не государственное финансирование", - говорится в сообщении.