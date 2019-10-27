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В МНО объяснили почему зарплаты повысят только столичным педагогам

© Pixabay
Общество
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Sputnik Узбекистан

По какой причине педагоги в регионах остались в стороне от повышение зарплат? Ответ дали в Министерстве, которое разработало соответствующий проект постановления Кабмина.

ТАШКЕНТ, 27 окт - Sputnik. После размещения на портале СОВАЗ проекта постановления Кабмина о повышении зарплат только столичным учителям, жители начали задавать вопросы - почему новшество распространяется только на тех, кто работает в сфере образования в Ташкенте?

Урок в одной из школ Ташкента
© Пресс-служба Министерства народного образования
Министерство народного образования обратилось к жителям за идеями

В этой связи пресс-секретарь Министерства народного образования на своем Телеграмм-канале дал разъяснение.

"Во-первых, некорректно утверждать, что учителям только в Ташкенте поднимут зарплаты. На данный момент – это только предложение и туда могут быть внесены изменения и поправки. Во-вторых, предлагается повысить базовые тарифные ставки сотрудникам общеобразовательных школ в Ташкенте за счет местных бюджетных средств. Это не государственное финансирование", - говорится в сообщении.

Теги:
комментарий, проект, зарплата, Министерство народного образования Узбекистана



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