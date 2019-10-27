Учителям поднимут зарплаты, но проект еще не утвержден

В проекте постановления кабмина указано, что за счет местных бюджетных средств с 1 января 2020 года будут повышены базовые тарифные ставки учителей общеобразовательных школ.

ТАШКЕНТ, 27 окт - Sputnik. На портале СОВАЗ появился проект документа, который предусматривает, в том числе, повышение зарплат учителям в школах по всей стране.

Кабмин вводит порядок выплаты ежемесячных надбавок учителям общеобразовательных школ.

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Отмечается, что за счет местных бюджетных средств с 1 января 2020 года будут повышены базовые тарифные ставки учителей общеобразовательных школ:

Учителям второй категории — 1,1 раза

Учителям первой категории — 1,25 раза

Учителям высшей категории — 1,5 раза

Также с 2020-2021 учебного года планируется ввести новую должность — учитель-ассистент. Он будет работать во всех классах, где учатся дети с ограниченными возможностями. Зарплата такого педагога будет составлять 0,75 базовой ставки учителя с высшим образованием.

Напомним, что в августе на видеоселекторном совещании, где была обсуждена система школьного образования и реформ, президент дал указание Кабинету министров, министерствам финансов и народного образования увеличить размер заработной платы работников сферы народного образования в 2020 году.