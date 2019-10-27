18:18 27 Октября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB147.70
  • EUR10553.06
  • USD9448.53
Поиск
Нигина Ходжаева во время урока

Учителям поднимут зарплаты, но проект еще не утвержден

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
Получить короткую ссылку
20 0 0
Sputnik Узбекистан

В проекте постановления кабмина указано, что за счет местных бюджетных средств с 1 января 2020 года будут повышены базовые тарифные ставки учителей общеобразовательных школ.

ТАШКЕНТ, 27 окт - Sputnik. На портале СОВАЗ появился проект документа, который предусматривает, в том числе, повышение зарплат учителям в школах по всей стране.

Кабмин вводит порядок выплаты ежемесячных надбавок учителям общеобразовательных школ. 

Мирзиёев повысил зарплаты учителям музыкальных школ >>

Посетительница осматривает автомобиль
© Sputnik / Михаил Мордасов
Узбекские учителя смогут получить льготные автокредиты

Отмечается, что за счет местных бюджетных средств с 1 января 2020 года будут повышены базовые тарифные ставки учителей общеобразовательных школ:

Учителям второй категории — 1,1 раза
Учителям первой категории — 1,25 раза
Учителям высшей категории — 1,5 раза
Также с 2020-2021 учебного года планируется ввести новую должность — учитель-ассистент. Он будет работать во всех классах, где учатся дети с ограниченными возможностями. Зарплата такого педагога будет составлять 0,75 базовой ставки учителя с высшим образованием.

Напомним, что в августе на видеоселекторном совещании, где была обсуждена система школьного образования и реформ, президент дал указание Кабинету министров, министерствам финансов и народного образования увеличить размер заработной платы работников сферы народного образования в 2020 году.

Теги:
Министерство народного образования Узбекистана, проект, Узбекистан, зарплата, учителя



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
ЗИЛ с дворниками на фарах
На каких авто ездил первый президент Узбекистана?
Хванчкара из Рачи: Самое сладкое вино из самого красивого края Грузии
Знаменитое полусладкое вино: как собирают виноград для "Хванчкары" – видео
Парламентские выборы 2019 в Узбекистане
Парламентские выборы-2019 в Узбекистане: когда и как голосовать

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться