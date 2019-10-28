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28 октября состоялся проект «За новые возможности».

Возможно все: детям с инвалидностью передали спецсредства передвижения

Национальная палата инноваций в области здравоохранения Республики Узбекистан
Общество
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Sputnik Узбекистан

В рамках проекта участникам передали 100 инвалидных колясок и другие подарки, которые будут напоминать ребятам о том, что они не одни, с ними забота неравнодушных людей.

ТАШКЕНТ, 28 окт - Sputnik. Национальная палата инноваций в области здравоохранения Узбекистана и Центр для детей с ограниченными возможностями "Мехрли куллар" при Союзе молодежи провели благотворительную акцию для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата.

Пустая инвалидная коляска
© Sputnik / Максим Богодвид
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Организовали театрализованное представление с участием артистов Государственного музыкального театра Узбекистана им. Мукими.

В рамках проекта участникам передали 100 инвалидных колясок и другие подарки, которые будут напоминать ребятам о том, что они не одни, с ними забота неравнодушных людей.

Теги:
Узбекистан, благотворительность



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