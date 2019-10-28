Возможно все: детям с инвалидностью передали спецсредства передвижения

В рамках проекта участникам передали 100 инвалидных колясок и другие подарки, которые будут напоминать ребятам о том, что они не одни, с ними забота неравнодушных людей.

ТАШКЕНТ, 28 окт - Sputnik. Национальная палата инноваций в области здравоохранения Узбекистана и Центр для детей с ограниченными возможностями "Мехрли куллар" при Союзе молодежи провели благотворительную акцию для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата.

Организовали театрализованное представление с участием артистов Государственного музыкального театра Узбекистана им. Мукими.

В рамках проекта участникам передали 100 инвалидных колясок и другие подарки, которые будут напоминать ребятам о том, что они не одни, с ними забота неравнодушных людей.