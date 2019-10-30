Гастрономия и музыка: в Узбекистане организован новый фотоконкурс

Участникам предлагается представить фотографии, которые наилучшим образом отражают общее наследие Шелкового пути, посредством нескольких тем.

ТАШКЕНТ, 30 окт - Sputnik. В Узбекистане организован фотоконкурс "Шелковый путь глазами молодежи", сообщает "Афиша.уз".

"Цель конкурса — призвать молодежь использовать фотографию в качестве инструмента, чтобы подчеркнуть исторический вклад Шелкового пути. Это прежде всего способствует взаимопониманию и культуре мира среди этих разнообразных групп населения", - говорится в сообщении.

В конкурсе примут участие две возрастные группы: с 14 до 17 лет и с 18 до 25 лет.

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Участникам предлагается представить фотографии, которые наилучшим образом отражают общее наследие Шелкового пути, посредством нескольких тем: "Гастрономия и производство продуктов питания", "Традиционные виды спорта и игры", "Музыка и танцы".

Принять участие можно, пройдя регистрацию на сайте.

Прием заявок проходит с 19 сентября 2019-го по 6 января 2020 года.

Конкурс завершится церемонией награждения, где выберут трех победителей из каждой категории. Их наградят фотокамерами. Также будет организована выездная выставка из пятидесяти лучших фотографий, отражающих дух конкурса.