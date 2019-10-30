Вторичный рынок: UzAuto Motors представила первый авто в рамках Trade-in

Теперь на новом сайте можно посмотреть список дилеров, участвующих в программе, и посчитать онлайн стоимость б/у автомобиля.

ТАШКЕНТ, 30 окт - Sputnik. Компания UzAuto Motors выставила на продажу первый автомобиль в рамках программы Trade-in: Chevrolet Spark 2017 года выпуска, сообщается на официальном сайте.

"Машина выставлена за 56,3 миллиона сумов с пробегом в 55,5 тысячи километров", - говорится в сообщении.

Теперь на новом сайте можно посмотреть список дилеров, участвующих в программе, посчитать онлайн стоимость б/у автомобиля и почитать информацию о имеющихся авто с пробегом, которые компания выкупила у населения и теперь выставила на продажу.

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Напомним, в Ташкенте состоялось открытие нового сервисного и торгового центра UzAuto Motors Service & Trade-in Center 27 октября.

Мировая практика Trade-in стала доступна в Узбекистане благодаря постановлению президента Узбекистана "О дополнительных мерах по ускоренному развитию автомобильной промышленности Республики Узбекистан".