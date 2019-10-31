Воздушное судно потерпело крушение - МЧС провело учения

Согласно сценарию, поступило сообщение о том, что воздушное судно потерпело крушение за пределами воздушной гавани.

ТАШКЕНТ, 31 окт - Sputnik. В Навоийском международном аэропорту проведены тактико-специальные учения МЧС, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно сценарию, поступило сообщение о том, что воздушное судно потерпело крушение за пределами воздушной гавани. После сигнала группа спасателей приступила к поиску места авиакатастрофы. После того как оно было обнаружено, сотрудники МЧС в оперативном порядке начали аварийно-спасательные работы.

Учения проходили в условиях, максимально приближенных к реальным. Наряду со спасателями МЧС в мероприятии также принимали участие и представители нескольких профильных структур.