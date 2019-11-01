В Узбекистане с 1 января электронные трудовые книжки станут обязательными

В новой системе будет производиться электронная регистрация трудовых отношений между работодателями и работниками.

ТАШКЕНТ, 1 ноя - Sputnik. В Узбекистане с 1 января 2020 года будут введены электронные трудовые договоры и трудовые книжки, говорится в новом постановлении президента республики Шавката Мирзиёева.

"В стране принимаются последовательные меры по развитию и модернизации электронного правительства, в том числе расширению оказания государственных услуг, направленных на усовершенствование административных процедур, обеспечение прозрачности и оптимизации процессов рассмотрения обращений населения, стимулирование предпринимательской активности, а также улучшение инвестиционного климата и деловой среды", - говорится в сообщении.

В частности, с 1 января внедряется межведомственный аппаратно-программный комплекс "Единая национальная система труда", который обеспечивает

- осуществление электронной регистрации трудовых отношений между работодателями и работниками;

- формирование электронной базы данных о структуре (штатном расписании) работодателей, включая информацию об имеющихся и создаваемых рабочих местах, условиях работы, оплате труда;

- формирование и ведение данных о трудовой деятельности физических лиц в электронной трудовой книжке, основанных на сведениях об учете трудового стажа работников, информации о начисленной заработной плате и уплаченных налогах на доходы физических лиц в виде оплаты труда, взносов на индивидуальные накопительные пенсионные счета граждан;

- формирование объективной, прозрачной и актуальной информации о количественном и качественном составе персонала и работников, вакансиях, составленной в автоматическом режиме;

- предоставление необходимой информации из базы МАПК "ЕНСТ" заинтересованным организациям для выполнения возложенных на них задач и функций в порядке, установленном законодательством;

- возможность онлайн-регистрации граждан, выезжающих для осуществления временной трудовой деятельности за рубеж, создание базы данных о гражданах, трудоустроенных за рубежом;

Также было принято установить, что с 1 января 2020 года трудовой стаж работника, в том числе при назначении пенсии, исчисляется на основании периода трудовой деятельности, осуществляемой работником после 1 января 2020-го, на основе данных, содержащихся в МАПК "ЕНСТ".

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Вся ответственность за своевременную регистрацию в МАПК "ЕНСТ" трудовых договоров, изменений в действующие трудовые договоры, их прекращений, а также формирование электронной трудовой книжки возлагается на работодателей.