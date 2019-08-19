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В Узбекистане вводится Национальная система труда

© Sputnik / Григорий Сысоев
Общество
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Новый комплекс позволит вести учет трудовой деятельности физических лиц, а также имеющихся и создаваемых рабочих мест.

ТАШКЕНТ, 19 авг - Sputnik. В Узбекистане внедряется межведомственный аппаратно-программный комплекс "Единая национальная система труда", говорится в проекте постановления президента.

Новый комплекс позволит вести учет трудовой деятельности физических лиц, а также имеющихся и создаваемых рабочих мест, а его использование будет бесплатным для всех юридических и физических лиц.

"До настоящего времени объем кадрового делопроизводства в организациях осуществляется в основном в бумажной форме, что осложняет достоверный учет трудового стажа работника, особенно при оформлении прав на пенсионное обеспечение, создает условия для искажения информации о занятости населения, повышает затраты административного управления", — говорится в сообщении.

Также в документе говорится о том, что предлагается ввести обязательную регистрацию в системе новых трудовых договоров, изменений в действующие и их прекращения.

Электронная трудовая книжка будет автоматически формироваться в системе на основе данных, содержащихся в регистрируемых договорах. 

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Напомним, министр занятости и трудовых отношений Узбекистана Шерзод Кудбиев в июне огласил потрясающие данные. По его словам, из 13,5 млн экономически активного населения только 40% трудятся официально, а остальные 60%, или 8,1 млн человек, работают в теневом секторе.

Правительство РУз намерено осуществить целую программу мероприятий, призванных разрешить проблему теневой занятости.

 

Теги:
работа, трудоустройство молодежи, Трудовой кодекс, трудоустройство, Труд, кадры, Узбекистан, Узбекистан



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