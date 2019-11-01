Узбекистан ожидают первые заморозки

Прогнозируется усиление ветра до 18−23 м/с, с порывами до 25−28 м/с, а также ночные заморозки: до минус трех градусов.

ТАШКЕНТ, 1 ноя - Sputnik. В Узбекистан уже через пару дней придут сильные ливни и заморозки, сообщает Узгидромет.

"3-5 ноября на территорию Узбекистана через Западный Казахстан осуществится вторжение холодной и влажной воздушной массы", - говорится в сообщении.

3 ноября по Каракалпакстану и Хорезмской области местами пройдут дожди. 4 ноября - дожди, местами возможны сильные, ожидаются в других регионах Узбекистана.

Прогнозируется усиление ветра до 18−23 м/с, с порывами до 25−28 м/с.

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4−5 ноября температура воздуха по территории страны понизится ночью до 0…+5 градусов Цельсия, местами возможны заморозки до −1…−2, днем — до +8…+13, по северу — ночью до −3…+2, днем — до +3…+8 градусов.

Напомним, уже с 30 октября на территорию республики пришел вынос теплых и влажных воздушных масс из Туркменистана, в связи с чем по стране местами прошли небольшие дожди.