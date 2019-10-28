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Дождь

Настоящая осень: в Узбекистан снова придут дожди

© Sputnik / Владимир Сергеев
Общество
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Sputnik Узбекистан

На территорию республики ожидается вынос теплых и влажных воздушных масс из Туркменистана. Все о погода на этой неделе - в нашей статье.

ТАШКЕНТ, 28 окт - Sputnik. В Узбекистан на этой неделе придут дожди, сообщает Узгидромет.

Уже с 30 октября на территорию республики ожидается вынос теплых и влажных воздушных масс из Туркменистана, в связи с чем по стране местами пройдут дожди.

"Температура воздуха составит 30−31 октября ночью +7…+12, днем — +20…+25 градусов", - говорится в сообщении.

В первые дни ноября температура немного понизится — 1 ноября ночью +7…+12, днем — +18…+23 градусов, 2 ноября ночью +5…+10, днем — +18…+23 градусов.

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Напомним, на прошлой неделе в Узбекистане заметно похолодало. Столбики термометров днем не поднимались выше +18 - +23 градусов, а ночью опускались до двух градусов тепла.

Теги:
дожди, Дождь, дождь, Узбекистан, Узбекистан, погода



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