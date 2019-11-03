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Американская активистка мусульманка Линда Сарсор молится во время священного месяца Рамадан на площади Фоли на Манхэттене в Нью-Йорке

Узбекистан посетит делегация экспертов в сфере религии

© REUTERS / Amr Alfiky
Общество
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Sputnik Узбекистан

В течение недели в Ташкенте и Самарканде пройдут дискуссии по вопросам верховенства права и религиозных свобод. Будут подняты ключевые вопросы соотношения религии, законов, государственного регулирования и мер безопасности.

ТАШКЕНТ, 3 ноя - Sputnik. Запланировано проведение семинаров и экспертных встреч с участием более 40 ученых-теологов, специалистов в сфере права и религии, лидеров конфессий и социально-активных женщин из США, Великобритании, Швеции, Украины, Казахстана, Пакистана, Камбоджи и Ирака, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

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В течение недели в Ташкенте и Самарканде пройдут дискуссии по вопросам верховенства права и религиозных свобод. Будут подняты ключевые вопросы соотношения религии, законов, государственного регулирования и мер безопасности, а также изучения практики обеспечения свободы вероисповедания в странах в различных политических, социальных и культурных контекстах.

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Научно-практический семинар по вопросам укрепления роли женщин в духовно-просветительской сфере будет проводиться в рамках инициативы Института глобального вовлечения "Center for Women, Faith & Leadership (CWFL)", направленной на развитие профессиональных и лидерских качеств женщин в вопросах продвижения религиозных свобод, предотвращения радикализации, насилия и конфликтов.

На семинаре предполагается участие 10 женщин-экспертов из различных стран, имеющих большой опыт работы в духовно-просветительской сфере и благотворительной деятельности.

 

Теги:
Самарканд, Ташкент, МИД Узбекистана, Узбекистан, религия, мусульмане



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