В РФ вдвое увеличат число мест для иностранных студентов: как поступить?

До 425 тысяч иностранцев будет обучаться в российских вузах к 2024 году. На данный момент, в России 70% студентов из других государств — граждане стран бывшего СССР.

К 2024 году количество иностранных студентов в России может вырасти вдвое и составить около 425 тысяч человек. Об этих планах рассказал министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков. На сегодняшний день 70% из учащихся в российских вузах иностранцев — граждане стран бывшего СССР. Sputnik выяснил, какие меры будут способствовать привлечению абитуриентов из-за рубежа.

По данным Министерство науки и высшего образования России, в 2018 году в высших учебных заведениях РФ обучались 200 тысяч иностранцев. Как сообщили Sputnik в пресс-службе ведомства, почти 70% из них приехали из бывших советских республик. Среди лидеров по числу студентов — граждане Казахстана, Туркменистана и Узбекистана.

"Эти молодые люди приехали самостоятельно, а не по программам обмена", — уточнили в министерстве.

Олимпиады и студгородки

Минобрнауки РФ планирует расширять набор иностранцев на бюджетные места с помощью международных олимпиад и конкурсов.

"Ожидается, что к 2024 году не менее 20% иностранцев, принятых на первый курс для обучения за счет бюджета РФ, будут поступать в российские вузы таким образом", — уточнили в пресс-службе ведомства.

Ежегодно Россия проводит международную олимпиаду Open Doors, которая позволяет поступить на программы магистратуры в один из ведущих университетов страны.

Также в планах российской стороны создать многофункциональные студенческие городки мирового уровня не менее чем на 77,6 тысячи мест. В министерстве считают, что в таких современных общежитиях студенты будут обеспечены комфортными условиями проживания, обучения и досуга.

Для тех, кто пока не может приехать учиться в Россию на длительный срок, предусмотрят так называемые летние и зимние школы. К 2024 году не менее 15 тысяч студентов в год будут проходить обучение в таких заведениях.

Снижение бюрократических барьеров

Кроме того, для иностранных студентов усовершенствуют правила въезда и пребывания на территории РФ: они получат больше возможностей для трудоустройства, как во время учебы, так и после получения диплома.

Сейчас, в теории, студенты-иностранцы могут получить работу в России, но на деле молодые люди сталкиваются с множеством бюрократических проволочек. Для того чтобы трудоустроиться легально, необходимо получить ходатайство от работодателя, справку из университета, а также оформить разрешение на работу. Не каждый работодатель и студент готовы к такой бумажной волоките.

Также миграционное законодательство пересмотрят для того, чтобы приглашать ведущих иностранных преподавателей и исследователей. Как пообещали в Минобрнауки, студенты получат доступ к лучшим мировым практикам в российских вузах.