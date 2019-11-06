Белорусские блогеры протестировали автомобили Ravon

ТАШКЕНТ, 6 ноя - Sputnik. Известные блогеры из Беларуси Дмитрий Волотко, Андрей Бортников, Павел Козловский, оператор Алексей Жигалкович и фотограф Ольга Канашиц протестировали автомобили Ravon, сообщает Uz24.
Белорусы проходят Шелковый путь на автомобилях Ravon, а свою акцию путешественники посвящают всем первопроходцам.
Семь тысяч километров пути в тяжелых дорожных условиях из Узбекистана в Беларусь через самые красивые города страны, Андижан, Самарканд и Бухару, через давно исчезнувшее Аральское море, одно из самых мистических мест на планете, оплот "кораблей-призраков", через пустыню Акум и поселок Байконур. А дальше – бескрайние казахские степи, российское бездорожье и, наконец, родная земля.
"К таким путешествиям люди обычно готовятся не один месяц. Мы справились за более короткий срок. Сначала команда отправилась в Узбекистан делать репортаж на завод Ravon, автомобиль этой марки только появился в Минске, но наверняка составит серьезную конкуренцию бюджетным авто из салона. И мы предложили проверить его на довольно тяжелом маршруте на выносливость и качество. Каково же было наше удивление, когда завод выдал нам три новенькие разноплановые модели R2, R3 и R4 и отправил в путь с самаркандскими дынями. Будем надеяться, что авто надежные и неубиваемые, иначе придется нам стать первыми покупателями в стране (смеется). На родину привезем еще одну ценность – привет с Байконура для белорусского музея космонавтики!" – признается участник экспедиции, белорусский блогер Дмитрий Волотко.
Напомним, вчера блогер Эрик Давидыч выпустил обзор на автомобиль Mercedes AMG GT 63 S, который снимал в столице Узбекистана.
Ташкентский тест-драйв: Давидыч выложил ролик, снятый в Узбекистане - видео >>
В видео на своем YouTube-канале он рассказал не только о самом авто, но и о происходящих в республике изменениях.
Отдельно Давидыч поблагодарил зятя президента Отабека Умарова.