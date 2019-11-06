Семь тысяч километров пути в тяжелых дорожных условиях из Узбекистана в Беларусь через самые красивые города страны.

ТАШКЕНТ, 6 ноя - Sputnik. Известные блогеры из Беларуси Дмитрий Волотко, Андрей Бортников, Павел Козловский, оператор Алексей Жигалкович и фотограф Ольга Канашиц протестировали автомобили Ravon, сообщает Uz24.

Белорусы проходят Шелковый путь на автомобилях Ravon, а свою акцию путешественники посвящают всем первопроходцам.

Семь тысяч километров пути в тяжелых дорожных условиях из Узбекистана в Беларусь через самые красивые города страны, Андижан, Самарканд и Бухару, через давно исчезнувшее Аральское море, одно из самых мистических мест на планете, оплот "кораблей-призраков", через пустыню Акум и поселок Байконур. А дальше – бескрайние казахские степи, российское бездорожье и, наконец, родная земля.

uz24 Белорусские блогеры протестировали автомобили Ravon

"К таким путешествиям люди обычно готовятся не один месяц. Мы справились за более короткий срок. Сначала команда отправилась в Узбекистан делать репортаж на завод Ravon, автомобиль этой марки только появился в Минске, но наверняка составит серьезную конкуренцию бюджетным авто из салона. И мы предложили проверить его на довольно тяжелом маршруте на выносливость и качество. Каково же было наше удивление, когда завод выдал нам три новенькие разноплановые модели R2, R3 и R4 и отправил в путь с самаркандскими дынями. Будем надеяться, что авто надежные и неубиваемые, иначе придется нам стать первыми покупателями в стране (смеется). На родину привезем еще одну ценность – привет с Байконура для белорусского музея космонавтики!" – признается участник экспедиции, белорусский блогер Дмитрий Волотко.

Напомним, вчера блогер Эрик Давидыч выпустил обзор на автомобиль Mercedes AMG GT 63 S, который снимал в столице Узбекистана.

Ташкентский тест-драйв: Давидыч выложил ролик, снятый в Узбекистане - видео >>

В видео на своем YouTube-канале он рассказал не только о самом авто, но и о происходящих в республике изменениях.

Отдельно Давидыч поблагодарил зятя президента Отабека Умарова.