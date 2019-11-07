Веломарафон, посвященный женщинам, пройдет в Ташкенте

Место отправления — у Ледового дворца Humo Arena. А также, если у вас нет велосипеда, то можно запросто взять его напрокат.

ТАШКЕНТ, 7 ноя - Sputnik. В Ташкенте 9 ноября пройдет веломарафон под девизом "Роль женщин в развитии устойчивого и инклюзивного транспорта", сообщает "Афиша.уз".

По информации издания, принять участие в мероприятии смогут мужчины и женщины.

"Если у вас нет велосипеда, его можно взять в прокат. Для этого необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность", - говорится в сообщении.

В 14.00 участники с велосипедами должны прибыть на место регистрации, после чего получат спецодежду. В 15.00 стартует марафон. Место отправления — у Ледового дворца Humo Arena.

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Напомним, в Ташкенте 30 августа состоялась ночная велопрогулка в честь 28-й годовщины независимости Республики Узбекистан.

Только зарегистрированных участников было 306, но неизвестно, сколько пришло на марафон прямиком из дома. В эту ночь жители столицы действительно отлично провели время.