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По ночному городу я лечу: праздничный веломарафон в Ташкенте

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© Sputnik / Рамиз Бахтияров

В эту ночь жители столицы действительно отлично провели время - смотрите видео!

В Ташкенте 30 августа состоялась ночная велопрогулка в честь 28-й годовщины независимости Республики Узбекистан.

Как сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан, только зарегистрированных участников было 306, но неизвестно, сколько пришли на марафон прямиком из дома.

В Ташкенте пройдет ночной велофестиваль >>

В эту ночь жители столицы действительно отлично провели время.

Например, в комплексе Хазрати имам был небольшой перерыв, где участникам рассказали об истории объекта и интересных фактах.

Смотрите видео!

Теги:
велосипедная дорожка, велоспорт, велосипед, Узбекистан, Узбекистан, узбеки, Ташкент, Ташкент, видеоролик, Видео



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