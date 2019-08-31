По ночному городу я лечу: праздничный веломарафон в Ташкенте

В эту ночь жители столицы действительно отлично провели время - смотрите видео!

В Ташкенте 30 августа состоялась ночная велопрогулка в честь 28-й годовщины независимости Республики Узбекистан.

Как сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан, только зарегистрированных участников было 306, но неизвестно, сколько пришли на марафон прямиком из дома.

В Ташкенте пройдет ночной велофестиваль >>

В эту ночь жители столицы действительно отлично провели время.

Например, в комплексе Хазрати имам был небольшой перерыв, где участникам рассказали об истории объекта и интересных фактах.

Смотрите видео!