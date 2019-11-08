Служба скорой помощи Ташкента получит 150 реанимобилей марки Ford

Стоимость проекта, который предусматривает внедрение современных ИКТ в деятельность столичной службы скорой медпомощи, составляет $11,9 млн.

ТАШКЕНТ, 8 ноя - Sputnik. Столичная служба скорой медицинской помощи получила 9 реанимобилей марки Ford, оснащенных новейшими информационно-коммуникационными технологиями и современным оборудованием. До конца года планируется доставка еще 141 автомобиля, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

В Узбекистане водителям скорой помощи увеличили зарплату >>

Стоимость проекта, который предусматривает внедрение современных ИКТ в деятельность столичной службы скорой медицинской помощи, составляет $11,9 млн.

© Минздрав РУз В салонах автомобилей скорой медицинской помощи установлены современные камеры наблюдения.

Также проводятся переговоры с компанией Huawei по реализации проекта, в рамках которого планируется оснащение современными ИКТ call-центров службы скорой медицинской помощи всех регионов страны и обновление существующего транспортного автопарка скорой медицинской помощи.

В данное время завершается работа по обновлению сall-центра Ташкентской городской станции скорой медицинской помощи.

А ещё в тестовом режиме внедряется автоматизированная система управления службы скорой медицинской службы.

С 1 декабря 2019 года система полностью будет запущена в Ташкенте.