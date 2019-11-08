14:04 08 Ноября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB149.13
  • EUR10570.21
  • USD9467.27
Поиск
Срочно:
Автомобиль скорой помощи

Служба скорой помощи Ташкента получит 150 реанимобилей марки Ford

© Минздрав РУз
Общество
Получить короткую ссылку
14 0 0
Sputnik Узбекистан

Стоимость проекта, который предусматривает внедрение современных ИКТ в деятельность столичной службы скорой медпомощи, составляет $11,9 млн.

ТАШКЕНТ, 8 ноя - Sputnik. Столичная служба скорой медицинской помощи получила 9 реанимобилей марки Ford, оснащенных новейшими информационно-коммуникационными технологиями и современным оборудованием. До конца года планируется доставка еще 141 автомобиля, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

В Узбекистане водителям скорой помощи увеличили зарплату >>

Стоимость проекта, который предусматривает внедрение современных ИКТ в деятельность столичной службы скорой медицинской помощи, составляет $11,9 млн.

 

В салонах автомобилей скорой медицинской помощи установлены современные камеры наблюдения.
© Минздрав РУз
В салонах автомобилей скорой медицинской помощи установлены современные камеры наблюдения.

 

Также проводятся переговоры с компанией Huawei по реализации проекта, в рамках которого планируется оснащение современными ИКТ call-центров службы скорой медицинской помощи всех регионов страны и обновление существующего транспортного автопарка скорой медицинской помощи.

Скорая помощь
Минздрав Узбекистана
Количество вызовов скорой помощи растет - Минздрав называет причину

В данное время завершается работа по обновлению сall-центра Ташкентской городской станции скорой медицинской помощи.

А ещё в тестовом режиме внедряется автоматизированная система управления службы скорой медицинской службы.

С 1 декабря 2019 года система полностью будет запущена в Ташкенте.

Теги:
Ташкент, автомобиль, скорая помощь, Минздрав Узбекистана



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Чулки и красотки: горячие фотографии с показа нижнего белья
Политическая цензура и русофобия: Лавров назвал причины дискриминации российских СМИ за рубежом
Лавров назвал причины дискриминации российских СМИ за рубежом – видео
Нападение вооруженной группы на погранзаставу Ишкобод
Атака боевиков на погранпост "Ишкобод": цифры и факты

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться