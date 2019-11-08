"Умные счетчики" стимулируют жителей оплачивать электроэнергию

Реализация проекта началась с Самаркандской и Бухарской областей и теперь поэтапно проводится по всей стране. Сейчас установка "умных счетчиков" проходит в столице.

ТАШКЕНТ, 8 ноя - Sputnik. В Министерстве энергетики Узбекистана прошла встреча с представителями южнокорейской компании KT Corporation, которая является инвестиционным партнером проекта по внедрению автоматизированных систем контроля и учета потребления электроэнергии.

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Реализация проекта началась с Самаркандской и Бухарской областей. Результаты были положительными, и специалисты приняли решение поэтапно провести замену старых счетчиков на новые образцы. Об этом пресс-служба ведомства сообщила редакции Sputnik Узбекистан.

Очередь дошла и до столичных пользователей. В эти дни по всем районам идет установка "умных счетчиков".

На встрече с представителями KT Corporation подчеркнули, что после установки новых приборов учета в регионах уровень поступления оплаты от потребителей за использованную электроэнергию вырос до 99%.

Говорили также о механизме обслуживания "умных счетчиков" после их установки, найма и обучения персонала для их технического обслуживания.

Отметим, что контракт с компанией KT Corporation по внедрению системы АСКУЭ подписан 12 октября 2015 года.