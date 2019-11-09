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В Узбекистане предлагается ввести новую систему оплаты за отопление

CC0 / Usplash / GRÆS Magazine
Общество
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Sputnik Узбекистан

Ташкенту и другим областям на 2020 год поручат предусмотреть необходимые средства для покрытия убытков, возникающих в результате применения пониженных тарифов на тепловую энергию и горячую воду для населения.

ТАШКЕНТ, 9 ноя - Sputnik. В Узбекистане предложили установить новый порядок системы оплаты за отопление с 1 января 2020 года, сообщается в проекте постановления президента "О дополнительных мерах по совершенствованию системы теплоснабжения и финансовому оздоровлению предприятий теплоснабжения".

В нем предлагается установить:

- расчеты с потребителями за услуги централизованного теплоснабжения переводятся на систему оплаты в расчете за 1 кв.м отапливаемой площади на один день отопительного периода;

- при формировании и установлении тарифов на услуги теплоснабжения для потребителей учитываются затраты на развитие и модернизацию предприятий теплоснабжения, а также предусматривается поэтапное внедрение механизмов покрытия себестоимости оказываемых ими услуг за счет сокращения производственных затрат и снижения себестоимости тепловой энергии;

- убытки, возникающие в результате применения пониженных тарифов на тепловую энергию и горячую воду для населения, покрываются за счет республиканского бюджета Республики Каракалпакстан, местных бюджетов областей и города Ташкента.

Министерству финансов совместно с Советом Министров Каракалпакстана, хокимиятами областей и города Ташкента, при формировании параметров бюджета на 2020 год поручат предусмотреть необходимые средства для покрытия убытков, возникающих в результате применения пониженных тарифов на тепловую энергию и горячую воду для населения.

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Документ также содержит предложения по переводу централизованного теплоснабжения на закрытую систему, поэтапном внедрении порядка поставки населению тепловой энергии и горячей воды на основе трехсторонних договоров, заключаемых между предприятиями теплоснабжения, потребителями и товариществами частных собственников жилья или профессиональными управляющими компаниями и другое.

Теги:
отопление, Узбекистан, Узбекистан



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