В "Теплоэнерго" объявили о запуске бота по решению вопросов с отоплением

С 7 ноября 2019 года обращения по вопросам отсутствия или качества тепловой энергии (отопление и ГВС), взаиморасчетов с потребителями в рамках договорных отношений принимаются только через @TeploenergoBot.

ТАШКЕНТ, 7 ноя - Sputnik. Специалисты ГУП "Тошиссиккуввати" создали официальный Telegram-бот для контроля за рассмотрением обращений пользователей, сообщает пресс-служба столичной администрации.

Через @TeploenergoBot можно:

- подать заявку на отсутствие или ненадлежащее качество теплоснабжения (отопление и ГВС), заявление по вопросам взаиморасчетов;

- передать показания индивидуального прибора учета горячей воды;

- получить информацию о районных подразделениях предприятия и действующих тарифах на тепловую энергию.

С 7 ноября 2019 года обращения по вопросам отсутствия или качества тепловой энергии (отопление и ГВС), взаиморасчетов с потребителями в рамках договорных отношений принимаются только через @TeploenergoBot.

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Обращения по этим вопросам из Telegram-группы ГУП "Тошиссиккуввати" (@duk_toshissiqquvvati) будут удаляться, предупредили в компании.