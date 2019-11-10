Фонд клуба "Валдай" и ИСМИ подписали соглашение о сотрудничестве

В Самарканде 10-11 ноября пройдет X Азиатская конференция Валдайского клуба. Тема мероприятия — "Центральная Азия и Евразия: многостороннее сотрудничество перед вызовами глобального беспорядка".

ТАШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik. Фонд развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" и Институт стратегических и межрегиональных исследований (ИСМИ) при президенте Узбекистана подписали соглашение о сотрудничестве. Торжественная церемония состоялась на полях открывающейся в Самарканде X Азиатской конференции Валдайского клуба. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Подписи под документом поставили председатель совета Фонда развития и поддержки клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий и директор ИСМИ Элдор Арипов.

Стороны, в частности, выразили желание вместе работать над формированием глобальной повестки дня, объективной оценки мировых политических и экономических процессов, укреплением связей интеллектуальной элиты России и Узбекистана, а также Центральной Азии в целом.

Согласно тексту соглашения, достижение этих целей возможно путем проведения встреч с экспертами, форумов, конференций, публикации совместных исследований, обмена визитами представителей интеллектуальной элиты, экспертных сообществ и так далее. Проведение совместной конференции в Самарканде должно стать первым шагом на пути развития отношений между экспертами двух стран.

Налаживанию эффективного диалога между сторонами, как ожидается, послужит обмен информацией о современных тенденциях в следующих областях: международные отношения, глобальная политика, экономика, безопасность, энергетика, социология, коммуникации и так далее.