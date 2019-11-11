В Узбекистан пришли морозы

По всей республике ожидается увеличение облачности, погода без осадков. Температура воздуха понизится.

ТАШКЕНТ, 11 ноя - Sputnik. В Узбекистане на этой неделе ожидается холодная погода, сообщает Узгидромет.

"10 ноября по Узбекистану осуществилось холодное вторжение с районов Западного Казахстана, с которым по северу температура воздуха понизилась на 7-10 градусов и была в пределах 9-14 градусов тепла".

Уже сегодня, 11 ноября, антициклон зашел на всю территорию республики. Теперь по Узбекистану ожидается увеличение облачности, погода без осадков. Температура воздуха понизится.

Узбекистан ожидают первые заморозки >>

Завтра, 12 ноября, ночью местами будут морозы - до минус трех градусов.

В дальнейшем до конца недели территория страны будет находиться под влиянием прохладной воздушной массы, с которой осадки не ожидаются.