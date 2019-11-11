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Окна автобуса во время мороза

В Узбекистан пришли морозы

© Sputnik / Алексей Мальгавко
Общество
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Sputnik Узбекистан

По всей республике ожидается увеличение облачности, погода без осадков. Температура воздуха понизится.

ТАШКЕНТ, 11 ноя - Sputnik. В Узбекистане на этой неделе ожидается холодная погода, сообщает Узгидромет.

"10 ноября по Узбекистану осуществилось холодное вторжение с районов Западного Казахстана, с которым по северу температура воздуха понизилась на 7-10 градусов и была в пределах 9-14 градусов тепла".

Уже сегодня, 11 ноября, антициклон зашел на всю территорию республики. Теперь по Узбекистану ожидается увеличение облачности, погода без осадков. Температура воздуха понизится.

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Завтра, 12 ноября, ночью местами будут морозы - до минус трех градусов.

В дальнейшем до конца недели территория страны будет находиться под влиянием прохладной воздушной массы, с которой осадки не ожидаются. 

Теги:
похолодания, холод, морозы, мороз, погода, Узбекистан, Узбекистан



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