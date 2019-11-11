На пачках сигарет в Узбекистане появятся страшные фотографии

Иллюстрации размещаются на передней и задней сторонах потребительской упаковки курительной и некурительной табачной продукции.

ТАШКЕНТ, 11 ноя - Sputnik. В Узбекистане на пачках сигарет будут размещать устрашающие рисунки и фотоизображения, говорится в новом проекте постановления правительства.

Министерство здравоохранения также уже показало эскизы медицинских предупреждений.

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Положения об эскизах медицинских предупреждений в виде изображений вносятся в Общий технический регламент о табачной продукции. Они размещаются на передней и задней сторонах потребительской упаковки курительной и некурительной табачной продукции.

"Эскизы должны обновляться не чаще, чем раз в пять лет", - говорится в сообщении.

Увеличение размера площади для размещения медицинских предупреждений на тару алкогольной и упаковку табачной продукции, а также внедрение предупреждений на пачках табачной продукции в виде рисунка были предусмотрены постановлением президента Узбекистана Шавката Мирзиёева от 18 декабря 2018-го о профилактике неинфекционных заболеваний, поддержке здорового образа жизни и повышении уровня физической активности населения на 2019-2022 годы.