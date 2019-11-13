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В Узбекистане утверждены новые условия ограничения на выезд за границу

© Sputnik / Константин Чалабов
Общество
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Sputnik Узбекистан

Пересмотрены полномочия Бюро принудительного исполнения РУз. Временное ограничение на выезд должника из страны отныне возможно при соблюдении отдельной процедуры, а максимально допустимая сумма долга увеличена вдвое.

ТАШКЕНТ, 13 ноя - Sputnik. В Узбекистане пересмотрен механизм сотрудничества Бюро принудительного исполнения (БПИ), МВД и погранведомств республики. Соответствующее постановление представлено Минюстом страны. Инициаторами документа выступили Генпрокуратура, МВД и СГБ республики.

Согласно документу, временное ограничение выезда из Узбекистана физлиц, имеющих задолженность, применяется при наличии лишь неуважительных причин и лишь при наличии судебных документов.

Выезд должника за рубеж не ограничивается в случаях, когда:

  • сумма задолженности не превышает пятикратную сумму БРВ (1 115 000 сумов, ранее эта сумма составляла 446 000 сумов), за исключением исполнительных документов, предусматривающих взыскание алиментов или иных периодических платежей;
  • на имущество лица наложен арест, достаточный для исполнения решения суда;
  • должник является юридическим лицом.

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Лицо (либо его представитель), намеренное наложить ограничение на выезд должника, должно обратиться с соответствующим заявлением в БПИ. Информация о введении и снятии ограничения направляется в органы внутренних дел и погранвойска через систему межведомственного взаимодействия.

Информация о введении или снятия ограничения на выезд должника направляется ему в письменной форме (по электронной почте) и в виде sms или по телефону.

Ограничение приостанавливается, и должнику разрешается выезд за рубеж в случаях, требующих госпитализации за пределами Узбекистана, а также при включении в состав делегации, выезжающей из республики.

По данным Минюста, любой гражданин может узнать о наличии ограничения своего выезда за пределы Узбекистана на сайте БПИ.

Теги:
МВД Узбекистана, СГБ, должники, госграница, Минюст Узбекистана, Генпрокуратура Узбекистана, Бюро принудительного исполнения при Генеральной прокуратуре Узбекистана



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