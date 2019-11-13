В Узбекистане утверждены новые условия ограничения на выезд за границу

ТАШКЕНТ, 13 ноя - Sputnik. В Узбекистане пересмотрен механизм сотрудничества Бюро принудительного исполнения (БПИ), МВД и погранведомств республики. Соответствующее постановление представлено Минюстом страны. Инициаторами документа выступили Генпрокуратура, МВД и СГБ республики.
Согласно документу, временное ограничение выезда из Узбекистана физлиц, имеющих задолженность, применяется при наличии лишь неуважительных причин и лишь при наличии судебных документов.
Выезд должника за рубеж не ограничивается в случаях, когда:
- сумма задолженности не превышает пятикратную сумму БРВ (1 115 000 сумов, ранее эта сумма составляла 446 000 сумов), за исключением исполнительных документов, предусматривающих взыскание алиментов или иных периодических платежей;
- на имущество лица наложен арест, достаточный для исполнения решения суда;
- должник является юридическим лицом.
Как Бюро принудительного исполнения Узбекистана работает с должниками
Информация о введении или снятия ограничения на выезд должника направляется ему в письменной форме (по электронной почте) и в виде sms или по телефону.
Ограничение приостанавливается, и должнику разрешается выезд за рубеж в случаях, требующих госпитализации за пределами Узбекистана, а также при включении в состав делегации, выезжающей из республики.
По данным Минюста, любой гражданин может узнать о наличии ограничения своего выезда за пределы Узбекистана на сайте БПИ.