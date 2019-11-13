Президент назначил 28-летнего ученого заместителем министра

До назначения на эту должность Туйчиев работал в качестве начальника управления Министерства инновационного развития и директора специализированной государственной общеобразовательной школы-интерната им. Мирзо Улугбека.

ТАШКЕНТ, 13 ноя - Sputnik. Постановлением президента Олимжон Алижонович Туйчиев назначен заместителем министра инновационного развития страны, сообщает пресс-служба ведомства.

До назначения на эту должность Туйчиев работал в качестве начальника управления Министерства инновационного развития и директора специализированной государственной общеобразовательной школы-интерната им. Мирзо Улугбека.

Молодой ученый родился в 1991 году, получил степень бакалавра по специальности "инженер машиностроения" в Туринском политехническом университете в Ташкенте и степень магистра в направлении мехатроники в ТПУТ. Также учился в университете Хойенхайм в Германии в 2016-2017 гг.

В 2013 году Туйчиев был награжден медалью "Шухрат" за достижения в области науки и за популяризацию технических наук среди молодежи, в частности, робототехники, создав первого робота с дистанционным управлением голосом, выполняющим различные задания и понимающим узбекский язык.

В 2017-м президентом страны на съезде ОДМ "Камолот" Олимжон Туйчиев был назначен заместителем директора Агентства науки и технологий.