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ОЛИМЖОН ТУЙЧИЕВ

Президент назначил 28-летнего ученого заместителем министра

© Мининновации
Общество
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Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (333)
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Sputnik Узбекистан

До назначения на эту должность Туйчиев работал в качестве начальника управления Министерства инновационного развития и директора специализированной государственной общеобразовательной школы-интерната им. Мирзо Улугбека.

ТАШКЕНТ, 13 ноя - Sputnik. Постановлением президента Олимжон Алижонович Туйчиев назначен заместителем министра инновационного развития страны, сообщает пресс-служба ведомства.

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© Pixabay
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До назначения на эту должность Туйчиев работал в качестве начальника управления Министерства инновационного развития и директора специализированной государственной общеобразовательной школы-интерната им. Мирзо Улугбека.

Молодой ученый родился в 1991 году, получил степень бакалавра по специальности "инженер машиностроения" в Туринском политехническом университете в Ташкенте и степень магистра в направлении мехатроники в ТПУТ. Также учился в университете Хойенхайм в Германии в 2016-2017 гг.

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© Пресс-служба Министерства народного образования
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В 2013 году Туйчиев был награжден медалью "Шухрат" за достижения в области науки и за популяризацию технических наук среди молодежи, в частности, робототехники, создав первого робота с дистанционным управлением голосом, выполняющим различные задания и понимающим узбекский язык.

В 2017-м президентом страны на съезде ОДМ "Камолот" Олимжон Туйчиев был назначен заместителем директора Агентства науки и технологий.

Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (333)
Теги:
назначение, молодой ученый, заместитель министра, Министерство инновационного развития Узбекистана



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