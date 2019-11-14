Нарбаева: уровень преступности в сфере торговли людьми снизился в три раза

Председатель Сената Узбекистана отметила, что этому поспособствовала активная профилактическая, разъяснительная и агитационная работа, которая была проведена среди населения.

ТАШКЕНТ, 14 ноя - Sputnik. В Узбекистане за последние два года количество преступлений, связанных с торговлей людьми, сократилось почти в 3,2 раза. Об этом заявила председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева в ходе конференции на тему "Роль судов в противодействии торговле людьми".

По ее словам, таких результатов удалось добиться благодаря профилактическим, разъяснительным и агитационным работам, которые проводились среди узбекистанцев, в особенности среди молодого населения республики.

"Благодаря принятым мерам в сфере противодействия торговли людьми только в этом году в отношении 250 должностных лиц приняты административные меры", - добавила Нарбаева.

Она отметила, что все это говорит об успешной реализации дорожной карты, которая была разработана в Узбекистане с учетом рекомендаций Cotton Campaign и Human Rights Watch.

Председатель Сената также сообщила, что в республике принята программа мер по защите прав и свобод узбекистанцев, находящихся за рубежом.

Вопрос противодействия торговле людьми поднят на уровень государственной политики: в 2019 году указом президента создана Национальная комиссия по противодействию торговле людьми и принудительному труду во главе с Нарбаевой.