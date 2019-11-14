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Абитуриент

Купите книги, идите к репетиторам - ГУВД абитуриентам

Sputnik / Павел Лисицын
Общество
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Sputnik Узбекистан

Доверчивая женщина, отдав деньги ради поступления своих детей, ожидала добрых вестей. Но у предпринимателя были свои планы.

ТАШКЕНТ, 14 ноя - Sputnik. Ташкентским ГУВД заведено дело по факту мошенничества, совершенного летом этого года, сообщается на сайте ведомства.  

Директор одной из столичных компаний, 32-летний Вахобжон Х., войдя в доверие гражданки Холиды Б., предложил оказать содействие с поступлением ее детей в вуз соседней республики.  

За свои услуги злоумышленник запросил 9 000 000 сумов (ок. 1 000 долл. США).

Доверчивая женщина, отдав деньги, надеялась услышать добрые вести из университета. Однако предприимчивый мужчина не выполнил своего обещания и истратил деньги на собственные нужды.

ГУВД Ташкента возбудило уголовное дело по статье «Мошенничество».  

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В завершение обращения управление настоятельно рекомендовало жителям и гостям столицы не пытаться решить вопросы поступления в вузы "левыми" путями.

"Лучше потратьте деньги, которые вы собираетесь отдать "помощникам" в поступлении, на образование своих детей: купите книги, наймите репетиторов, оплатите курсы", - говорится в обращении.

Теги:
взятка, деньги, предприниматель, мошенничество, абитуриенты, ГУВД Ташкента



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