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Казахские hi-tech разработчики присоединяются к узбекскому проекту "Умный город"

© Sputnik / Vitaly Timkiv
Общество
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Sputnik Узбекистан

Лидирующая казахская компания по разработке инновационных технологий заходит на рынок Ташкента. Первоначально ожидается запуск проекта по обеспечению безопасности на дорогах узбекской столицы.

ТАШКЕНТ, 14 ноя - Sputnik. В Ташкент прибыл один из лидеров казахского рынка технологического оборудования Open Technologies Group. Об этом сообщает  администрация города Ташкента.

Встреча состоялась в столичном хокимияте. Казахская компания специализируется на разработках технических и инновационных продуктов программного обеспечения.

Общественный совет при хокимияте возобновил свою деятельность

Ташкент обсуждает с партнерами из Казахстана вопросы совместной реализации проекта "Умный город" и применения инновационных технологий в различных сферах.

Рассмотрен совместный проект по обеспечению безопасности на дорогах столицы. В Open Technologies Group отметили, что данная система не только ведет мониторинг движения на дорогах, но и может распознавать лица.

Программа позволяет определить поток автомобилей в городе, а также его скорость. Узбекских заказчиков заверили, что при необходимости систему могут оснастить дополнительными функциями.

Казахская компания также выразила готовность взяться за оснащение передовыми цифровыми технологиями узбекскую социальную сферу и систему общественного транспорта.

Теги:
транспорт, умный город, Инновации, дороги, безопасность, разработка, цифровые технологии, Казахстан, Хокимият Ташкента, Ташкент



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