Что изменится в таможенной сфере с начала 2020 года

Нормы ввоза физлицами товаров, не подлежащих обложению таможенными платежами, остаются прежними: алкогольная продукция, в том числе пиво - общее количество не более 2 литров, все виды табачных изделий - общее количество не более 10 пачек и т. д.

ТАШКЕНТ, 14 ноя - Sputnik. С 1 января 2020 года вводится новый порядок в таможенные процедуры, а при расчете таможенных платежей будут применяться новые ставки. Также усилят принимаемые меры в отношении таможенных правонарушений. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В частности, изменение, уничтожение, повреждение либо утрата средств таможенной идентификации, а также незаконное вскрытие багажа транспортных средств, загруженных товаров, находящихся под таможенным контролем, влечет наложение штрафа на граждан от 10 до 20, а на должностных лиц - от 20 до 30 минимальных размеров заработной платы.

В результате отсутствия целостности средств таможенной идентификации возникают случаи замены товаров на другие товары с более низкими ставками таможенных платежей. Так, за истекшие 6 месяцев 2019-го зарегистрировано 13 фактов нарушений (в 2018 году – 39, в 2017-м - 28), в результате чего в отношении правонарушителей было назначено наказание в виде штрафа на общую сумму 4,6 миллиона сумов.

Что изменится при ввозе товаров физлицами?

Согласно постановлению президента "О дальнейшем совершенствовании порядка перемещения физическими лицами товаров для собственных нужд" с 1 января 2020 года вводится упрощенный порядок взимания таможенных платежей, предусматривающий уплату единого таможенного платежа взамен таможенной пошлины, налога на добавленную стоимость и акцизного налога для физических лиц, ввозящих товары в ручной клади и сопровождаемом багаже, а также в отношении товаров, поступающих в адрес физического лица в международных почтовых и курьерских отправлениях.

Установлено требование об обязательном наличии производственной упаковки продовольственной продукции животного происхождения, ввозимой физическими лицами при перемещении через таможенную границу в ручной клади, сопровождаемом багаже, а также в почтовых отправлениях для личного пользования.

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Таким образом, нормы ввоза физическими лицами отдельных видов товаров, не подлежащих обложению таможенными платежами, остаются прежними: алкогольная продукция, в том числе пиво - общее количество не более 2 литров, все виды табачных изделий - общее количество не более 10 пачек, духи и туалетная вода - общее количество не более 3 единиц, ювелирные изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней - общим весом не более 65 граммов.

Постановлением утверждена ставка единого таможенного платежа в размере 30 процентов от таможенной стоимости, но не менее 3 долларов США/кг.

С 1 января вводится требование об обязательном наличии производственной упаковки продовольственной продукции животного происхождения, ввозимой физическими лицами при перемещении через таможенную границу в ручной клади, сопровождаемом багаже, а также в почтовых отправлениях для личного пользования.

Международные почтовые и курьерские отправления

Согласно действующему порядку установлены предельные нормы ввоза в республику физическим лицом товаров, не подлежащих обложению таможенными платежами, в размере:

- 1 000 долларов США в течение одного календарного квартала – для товаров, поступающих в адрес физического лица в международных курьерских отправлениях;

- 100 долларов США – для товаров, поступающих в адрес физического лица в международных почтовых отправлениях.