11:36 15 Ноября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB148.82
  • EUR10455.03
  • USD9490.77
Поиск
Календарь

В Узбекистане объявлены дополнительные нерабочие дни

Sputnik
Общество
Получить короткую ссылку
32602
Sputnik Узбекистан

Четверг 2 января 2020 года и понедельник 31 августа 2020-го станут нерабочими днями для всех сотрудников, независимо от вида рабочей недели.

ТАШКЕНТ, 15 ноя - Sputnik. В Узбекистане утвержден календарь дополнительных нерабочих дней и переносов выходных, сообщает УзА.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ "Об установлении дополнительных нерабочих дней в период празднования официальных дат и переносе выходных дней в 2020 году​".

"В 2020-м дополнительным нерабочим днем станет понедельник 23 марта", - говорится в сообщении.

Также в следующем году будут перенесены выходные дни:

– с субботы 4 января на четверг 2 января;

– с субботы 29 августа на понедельник 31 августа.

А вот четверг 2 января 2020 года и понедельник 31 августа 2020-го станут нерабочими днями для всех сотрудников, независимо от вида рабочей недели.

Узбекистанцев в 2019 году ждет три дополнительных выходных дня >>

Более того, президент республики поручил Государственному комитету Узбекистана по развитию туризма совместно с Союзом молодежи, Советом Федерации профсоюзов, Uzbekistan Airways, "Узбекистон темир йуллари", Советом министров республики Каракалпакстан, хокимиятами областей и города Ташкента организовать для населения республики маршруты внутреннего туризма и активного отдыха с учетом продления праздничных (нерабочих) дней с проведением акций и предоставлением скидок на транспортные и гостиничные услуги.

Теги:
выходные, праздничные дни, праздник, Узбекистан, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Юбилейный концерт Юлдуз Усмановой в Москве
Киркоров, селфи и танцы в зрительном зале: концерт Юлдуз Усмановой в Москве
Король на концерте, лезгинка Усмановой и стихийные пляски - видео
Король на концерте, лезгинка от Юлдуз Усмановой и стихийные пляски — видео
Военное сотрудничество России и Узбекистана
Военное сотрудничество Узбекистана и РФ в цифрах

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться