В Узбекистане объявлены дополнительные нерабочие дни

Четверг 2 января 2020 года и понедельник 31 августа 2020-го станут нерабочими днями для всех сотрудников, независимо от вида рабочей недели.

ТАШКЕНТ, 15 ноя - Sputnik. В Узбекистане утвержден календарь дополнительных нерабочих дней и переносов выходных, сообщает УзА.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ "Об установлении дополнительных нерабочих дней в период празднования официальных дат и переносе выходных дней в 2020 году​".

"В 2020-м дополнительным нерабочим днем станет понедельник 23 марта", - говорится в сообщении.

Также в следующем году будут перенесены выходные дни:

– с субботы 4 января на четверг 2 января;

– с субботы 29 августа на понедельник 31 августа.

А вот четверг 2 января 2020 года и понедельник 31 августа 2020-го станут нерабочими днями для всех сотрудников, независимо от вида рабочей недели.

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Более того, президент республики поручил Государственному комитету Узбекистана по развитию туризма совместно с Союзом молодежи, Советом Федерации профсоюзов, Uzbekistan Airways, "Узбекистон темир йуллари", Советом министров республики Каракалпакстан, хокимиятами областей и города Ташкента организовать для населения республики маршруты внутреннего туризма и активного отдыха с учетом продления праздничных (нерабочих) дней с проведением акций и предоставлением скидок на транспортные и гостиничные услуги.