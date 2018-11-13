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Узбекистанцев в 2019 году ждет три дополнительных выходных дня

Sputnik
Общество
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Опубликован календарь праздничных и дополнительных выходных дней на предстоящий год.

ТАШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik. Несколько дополнительных нерабочих дней ожидает узбекистанцев в 2019 году. Как следует из текста указа президента страны Шавката Мирзиёева, отдохнуть можно будет 2 января, 22 марта, 2 сентября.

Кроме того, выходной день с 5 января перенесен на 3 января, с 1 июня — на 6 июня, с 7 сентября — на 3 сентября, с 28 декабря — на 31 декабря.

Отмечается, что в бюджетных организациях дополнительные выходные компенсируются за счет сокращения продолжительности ежегодного трудового отпуска на три рабочих дня. Однако с учетом сокращения он не может длиться менее пятнадцати рабочих дней. При определении среднемесячного заработка, сохраняемого на время отпуска, в расчет берут его фактическую продолжительность и установленные дополнительные нерабочие дни.

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В организациях, не являющихся бюджетными, дополнительные рабочие дни, как и другие дополнительные дни к трудовому отпуску, устанавливаются в зависимости от финансовых возможностей и в соответствии с коллективными договорами или иными локальными актами.

Также президент поручил организовать для населения Узбекистана маршруты внутреннего туризма и активного отдыха с учетом продления праздничных (нерабочих) дней и предоставить скидки и акции на проезд в транспорте, проживание в гостиницах.

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Теги:
Праздничные и выходные дни, Узбекистан



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