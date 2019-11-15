Михаил Брюханов: решение межнациональных проблем требует откровенности

Заместитель руководителя агентства "Россотрудничество" Михаил Брюханов принял участие в Международной конференции в Ташкенте "Центральная Азия — наш общий дом". По его мнению, подобные форматы стоит поддерживать и проводить чаще.

ТАШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik, Дильшода Рахматова. В Ташкенте состоялась Международная конференция, посвященная вопросам толерантности и укреплению межнациональных связей. В своем выступлении заместитель руководителя Россотрудничества Михаил Брюханов подчеркнул, что для такого региона, как Центральная Азия, этот аспект наиболее важен. Одним из скрепляющих элементов добрососедства он назвал русский язык, объединяющий десятки народов.

В кулуарах конференции Михаил Дмитриевич ответил на вопросы корреспондента Sputnik Узбекистан.

— Какие ключевые аспекты в центре внимания проходящей в Ташкенте конференции?

— В первую очередь речь идет о программах выстраивания добрососедских отношений между странами, а также идеях, которые помогут в реализации успешных многосторонних экономических и инфраструктурных задач. Главное - понимать проблемы, стоящие друг перед другом, и находить пути их решения.

— Есть ли планы по проведению подобных встреч и на других площадках? Насколько, по-вашему, это эффективный формат для дискуссий?

— Замысел мероприятия очень правильный и своевременный. Те усилия, которые Узбекистан демонстрирует в сфере гуманитарного сотрудничества в ЦА, внушают уверенность, что подобный формат будет успешным и его необходимо повторять в других странах этого региона.

— Что, на ваш взгляд, способствует укреплению межнациональных связей? Какие есть эффективные механизмы?

— В межнациональных отношениях важен честный, доверительный разговор между людьми, умение видеть и готовность решать имеющиеся проблемы. Я убежден, что только совместными усилиями при нашей доброй воле мы способны реализовать любые задачи.

Международная конференция "Центральная Азия - наш общий дом" состоялась в Ташкенте. Мероприятие приурочено к Международному дню толерантности, который отмечается с 1996 года после принятия соответствующей декларации ООН.