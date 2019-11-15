Михаил Брюханов: решение межнациональных проблем требует откровенности

ТАШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik, Дильшода Рахматова. В Ташкенте состоялась Международная конференция, посвященная вопросам толерантности и укреплению межнациональных связей. В своем выступлении заместитель руководителя Россотрудничества Михаил Брюханов подчеркнул, что для такого региона, как Центральная Азия, этот аспект наиболее важен. Одним из скрепляющих элементов добрососедства он назвал русский язык, объединяющий десятки народов.
В кулуарах конференции Михаил Дмитриевич ответил на вопросы корреспондента Sputnik Узбекистан.
— Какие ключевые аспекты в центре внимания проходящей в Ташкенте конференции?
— Есть ли планы по проведению подобных встреч и на других площадках? Насколько, по-вашему, это эффективный формат для дискуссий?
— Замысел мероприятия очень правильный и своевременный. Те усилия, которые Узбекистан демонстрирует в сфере гуманитарного сотрудничества в ЦА, внушают уверенность, что подобный формат будет успешным и его необходимо повторять в других странах этого региона.
— Что, на ваш взгляд, способствует укреплению межнациональных связей? Какие есть эффективные механизмы?
Международная конференция "Центральная Азия - наш общий дом" состоялась в Ташкенте. Мероприятие приурочено к Международному дню толерантности, который отмечается с 1996 года после принятия соответствующей декларации ООН.